Ney Franco é um dos assuntos mais comentados no Twitter

Menos de 24 horas depois da demissão de Caio Júnior, o Vitória confirmou Ney Franco como novo comandante da equipe. O nome do novo treinador, segundo o medidor Trends Map Brasil, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante esta segunda-feira, 2, e chegou a ser a expressão mais utilizada pelos usuários da rede social.

No entano, as opiniões divergem quanto ao nome do ex-são-paulino. Alguns usuários concordam que a chegada de um novo comando técnico, poderá trazer novos ares ao Vitória .

"Espero que o Ney Franco consiga uma boa sequência para somar logo os 45 pontos necessários para se manter na Série A", desabafou o torcedor.

Outros, insatisfeitos com o rendimento do treinador na sua última equipe, afirmaram não concordar com o perfil de trabalho de Ney Franco e temem que ele não seja o substituto ideal para o posto de Caio Jr..

"Sempre que eu leio o nome Ney Franco, a música 'Na beira do caos' vem em minha mente", ironizou o torcedor.

Já a torcida são-paulina, ainda engasgada com o treinador, pela forma com que ele conduziu o clube, não demonstrou nenhuma tristeza em ver o comandante longe do Morumbi, além de pedir para levar outros jogadores criticados: "Ney Franco poderia carregar uns do SPFC".

Trajetória recente

Ney Franco foi demitido do São Paulo no dia 5 de julho, exatamente um ano após a sua chegada ao clube. Depois de severas críticas da torcida, briga com alguns jogadores - inclusive o ídolo Rogério Ceni - e sem ter o apoio da maioria dos cartolas, ele foi dispensado depois de 79 partidas, com 41 vitórias (tendo aproveitamento de 58,6%).

Apesar dos maus resultados antes de ser desligado do tricolor, Ney Franco conquistou o título da Copa Sul-Americana em 2012.

Dentre os jogadores que não gozavam da simpatia do treinador, estava o lateral esquerdo Juan, que foi encostado na época que Ney comandava a equipe e treinava em separado do grupo são-paulino.

Juan foi emprestado ao Vitória até o final da temporada e foi apresentado oficialmente no sábado, 2, e vai trabalhar junto com o antigo treinador, desta vez na Toca do Leão.

