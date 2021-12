Ney Franco é pretendido por time paulista, diz jornal

O técnico do Vitória Ney Franco é apontado como favorito para comandar o Santos na temporada 2014, segundo fontes do jornal Lance.

Na reportagem, o fato de Ney não ter um salário muito alto, em comparação a outras opções como Mano Menezes e Tite, e também por gostar de trabalhar como jogadores da base, pesariam positivamente a favor do treinador do rubro-negro baiano.

O atual técnico do Santos, Claudinei Oliveira, dificilmente fica na equipe no próximo ano, por ser muito contestado pela torcida e não ser prestigiado pelo comitê de gestão do Santos. Apenas caso o Santos consiga uma vaga na Libertadores, que Claudinei pode ter chance de permanecer no clube em 2014.

Apesar da especulação, ainda não houve nenhuma conversa oficial entre Ney Franco e o Santos. Ainda segundo o jornal Lance, a decisão de quem será o técnico do Santos na próxima temporada deve sair entre o final de novembro e o início de dezembro.

Ney Franco tem contrato com o Vitória até o final de 2014. Segundo o presidente do Leão, Alexi Portela, nenhum clube entrou em contato com o clube para saber da situação do treinador rubro-negro.

