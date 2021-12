Ney Franco é confirmado como novo técnico do Vitória

Como já era previsto, o treinador Ney Franco, ex-São Paulo, foi confirmado nesta segunda-feira, 2, como substituto de Caio Júnior, demitido na noite de domingo, 1º, após a derrota do Vitória para o Criciúma por 1 a 0, no Barradão.

O novo técnico se encontra com o time nesta terça, 3, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do rubro-negro, Ney Franco vai comandar o jogo contra o Flamengo nesta quarta, 4.



Após o anúncio da saída de Caio Jr., o nome de Ney Franco foi apontado pelo diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz, como o mais cotado para assumir o Leão. Ele estava desempregado desde que deixou o São Paulo há dois meses.

