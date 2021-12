Ney Franco diz que jogo "foi feio" e empate "foi justo"

Um alento para os representantes baianos. Mesmo com problemas físicos e gramado irregular no Nordestão, o Vitória conseguiu um empate por 2 a 2 diante do Sergipe, fora de casa. Com o resultado, o Leão fecha a primeira metade da fase de grupos com status de único baiano na zona de classificação. O Conquista é lanterna e o Bahia está em terceiro, ambos no grupo B.

Permanecer em segundo é bom, mas ainda é pouco para um clube com status de favorito. Em três jogos, quatro pontos. Para o técnico Ney Franco, o time precisa melhorar, mas ele acredita na evolução gradativa.

Nos próximos três jogos, o Leão fará dois em casa, ou melhor, na 'casa de veraneio'. Com o Barradão fechado para obras, Pituaçu será o palco dos duelos com o Sergipe, na próxima quarta, além do Confiança, no primeiro domingo de fevereiro.

"Nossa equipe está se ajustando aos poucos e precisamos um pouco de paciência. A adaptação será no quinto ou sexto jogo e aí iremos colocar o time no mesmo nível que terminou a temporada passada. Porém, sabemos da obrigação de vencer os próximos jogos", disse Ney Franco, serenamente.

Mesmo crendo no grupo, Ney Franco não deixou de puxar a orelha dos seus atletas, creditando ainda ao péssimo gramado a alcunha de vilão. "O jogo foi feio e o resultado justo. O campo é horrível e colocar uma equipe como a do Vitória em um campo desse, é até um risco, pois podemos ter lesões", completou.

Visitante

Com a igualdade do último domingo, o Vitória completou três meses sem saber o que é perder na condição de visitante. A última derrota foi no dia 9 de outubro, diante do Bahia, na Fonte Nova. Depois, venceu quatro e empatou outras três vezes.

