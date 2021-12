Ney Franco diz que acerto com Vitória era "namoro antigo"

No dia seguinte à demissão do técnico Caio Júnior, a diretoria do Vitória confirmou Ney Franco como seu novo treinador. O anúncio oficial da contratação foi feito na última segunda-feira, à tarde, em coletiva concedida pelo diretor de futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, na Toca do Leão. O novo comandante está no Rio de Janeiro e se junta hoje ao grupo, que desembarca na cidade visando à partida de quarta, contra o Flamengo, às 19h30, no Maracanã.

Por telefone, Ney, de 47 anos, revelou ao A TARDE, que está muito contente pelo acerto com o rubro-negro. O contrato é até dezembro de 2014.

"Era um namoro antigo, que agora foi concretizado", disse o novo treinador, confirmando o discurso do diretor Raimundo Queiroz - que revelou já ter procurado o treinador em outras oportunidades em 2012.

"Fiquei feliz por ter acertado com o Vitória, time grande que está fazendo uma boa campanha. Passa por um momento irregular, mas algo que é normal num campeonato de longa duração", ressaltou o mineiro de Vargem Alegre.

Quanto ao elenco rubro-negro, Ney Franco afirmou conhecer alguns jogadores. "O Juan trabalhou comigo no São Paulo; tem o Renato Cajá, que conheci no Botafogo. Outros venho acompanhando pelos jogos. Sempre que posso assisto às partidas do Vitória. O Maxi está em grande fase e o Victor Ramos é sempre muito regular na defesa", disse.



Por fim, Ney revelou quais foram as recomendações dadas ao auxiliar técnico Éder Bastos, que ao lado do preparador físico Alexandre Lopes, comandou o treino de ontem na Toca.

"Conversei com ele (Éder) por telefone. Neste momento, o ideal é passar tranquilidade ao grupo e, de cara, fazer um bom jogo contra o Flamengo. O triunfo será fundamental neste momento", concluiu o novo técnico do Leão.

Fora dos holofotes - O último trabalho de Ney Franco havia sido no São Paulo. Apesar de ter conquistado a Copa Sul-Americana do ano passado, o treinador deixou o comando do Tricolor do Morumbi bastante contestado.

Dois eram os principais motivos para as críticas: atrito com alguns jogadores e a falta de padrão tático do time. No São Paulo, Ney disputou 79 partidas e somou 41 vitórias, 16 empates e 22 derrotas - um aproveitamento de 58,6%.

O fato curioso da carreira do agora técnico do Vitória fica por conta do currículo. Seu primeiro trabalho como treinador profissional foi em 2005. Desde então, Ney só não conquistou um caneco em 2008, quando trabalhou no Atlético-PR.

Desempenho que influenciou diretamente no interesse da diretoria do Vitória. "O Ney Franco é um treinador que vem se destacando nos últimos tempos. Tem feito bons trabalhos, em grandes clubes. E, principalmente, tem o perfil ideal para o Vitória", explicou Queiroz.

Por fim, o dirigente negou que o acerto com o técnico tivesse ocorrido antes da saída de Caio Junior. "Não tínhamos qualquer pensamento sobre mudança de comissão técnica até a derrota para o Criciúma. Após o jogo, achamos que seria necessária uma mudança".

