Ney Franco define time do Vitória para pegar o Galo

Sem mistérios, o técnico Ney Franco definiu nesta sexta-feira, 6, o Vitória para enfrentar o Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileirão. As únicas modificações para o confronto do próximo domingo, 8, no Estádio Independência, em Minas Gerais, são Renato Santos, no lugar de Victor Ramos, que cumpre suspensão automática, além do retorno de Marcelo no meio-campo.

Nesta manhã, o elenco participou de um coletivo tático em campo reduzido na Toca do Leão. Durante a atividade, o treinador rubro-negro deu bastante ênfase nas bolas paradas, tanto defensiva, como ofensiva.

O lateral Ayrton, que resolve problemas particulares em São Paulo, não participou do treino, mas não deve ser problema para a partida. O time pega o Galo com Wilson, Ayrton, Kadu, Renato Santos e Juan; Marcelo, Cáceres e Escudero; Marquinhos, Maxi e Dinei. O delgação do Leão viaja neste sábado para Minas.

Briga por vaga

As chances de o Vitória entrar no G-4 na última rodada do Brasileiro são de apenas 7% - precisa vencer o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e torcer pelos tropeços (empates ou derrotas) de Goiás e Botafogo, que atuam em casa contra Santos e Criciúma, respectivamente.

O terceiro lugar viria com as combinações já citadas, somadas à derrota de goleada do Atlético-PR, em Joinville-SC, para o Vasco, e o Leão teria que vencer bem o Galo. Se ficar em quarto lugar, o rubro-negro baiano ainda precisaria que a Ponte Preta não conquistasse o título da Copa Sul-Americana.

