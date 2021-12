Ney Franco comenta atuações de Marcelo e William Henrique

Fundamental para o triunfo do Vitória sobre o Botafogo nesta quinta, 17, o técnico Ney Franco comentou sobre suas substituições durante o jogo e a respeito do estreante Marcelo, em entrevista coletiva, no Barradão, após a partida.

O treinador falou de como o talismã William Henrique, autor do gol que deu a vitória contra o Botafogo, funciona para o time. "Com a entrada dele nós ganhamos um jogador que além de entrar muito na área, ajuda defensivamente fazendo a marcação do lateral."

Sobre o jovem volante Marcelo, de 19 anos, Ney disse como trabalhou o jogador até a sua estreia. "Vi um treinamento dele na base e com cinco minutos chamei para treinar entre os profissionais. Convoquei o garoto para algumas concentrações e viagens, para depois coloca-lo no final do jogo contra o Atlético-PR. Fiz o trabalho de transição dele e escolhi o jogador mesmo tendo outras opções no setor para a partida."

Perguntado se suas escolhas para o time titular e as substituições foram definidoras do resultado a favor do Leão, o técnico preferiu ressaltar as atividades feitos durante a semana. " Nós ganhamos o jogo nos treinos táticos feitos na preparação para o jogo, só assim pude definir a equipe a equipe e a entrada de Marcelo."

"Mesmo ficando feliz com as substituições que fiz, com as entradas de William, Euller e Elizeu, foi a qualidade desses jogadores, que entraram muito bem, que nos ajudou a derrotar o Botafogo", completou Ney Franco.

