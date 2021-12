Ney Franco comanda coletivo e testa garotos da base

O técnico do Vitória, Ney Franco, resolveu convocar quatro atletas que decidiram a final da Copa do Brasil Sub-20 e perderam para o Inter.

Guilherme, Wellington, Gabriel e Léo Ceará treinaram no coletivo desta quinta-feira, 4, no time reserva e a probabilidade é grande de todos serem chamados para o jogo derradeiro do Brasileirão, já projetando 2015.

Entre os titulares, Ney Franco repetiu a mesma formação que testou durante a semana: Gatito Fernandéz, Ayrton, Kadu, Ednei e Mansur; José Wellison, Neto Coruja, Richarlyson e Marcinho; Vinícius e Edno.

Pela segunda vez no Brasileirão, Neto Coruja vai conseguir fazer mais de uma partida em sequência. Um dos destaques em 2010, ele não quer repetir aquele ano, o último rebaixamento do Leão.

