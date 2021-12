Ney Franco chama os jogadores do Vitória de guerreiros

Um jogo histórico não apenas para o Vitória, mas também para o técnico Ney Franco. O treinador rubro-negro não poupou elogios ao elenco e pegou emprestado a fama do Fluminense no Maracanã para descrever o Leão após a vitória no último domingo, 27, sobre o tricolor carioca.

"O Fluminense tem fama de ser um time de guerreiro aqui no Maracanã. Porém, vou pegar esta definição para nosso elenco. Os jogadores do Vitória foram guerreiros e souberam superar todas as dificuldades. Saí muito feliz com a história do jogo. Foi muito emocionante", afirmou Ney Franco após o jogo.

Apesar da felicidade pela vitória, o treinador mais uma vez não escondeu a frustração pelas marcações equivocadas da arbitragem contra o Leão. A expulsão de Kadu foi a principal bronca.

"Não quero apagar nosso brilhante triunfo falando de arbitragem. Porém, é difícil. O Kadu fez uma falta dura, o que seria justo o amarelo. Não foi o árbitro que expulsou nosso atleta. Foi alguém de fora, pois ele iria dar o amarelo e voltou atrás. Precisamos ficar mais atentos na escolha da arbitragem", bradou o treinador.



