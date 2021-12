Ney Franco atribui goleada do Vitória a mudanças no 2º tempo

A goleada do Vitória por 4 a 1 no Serrano, na estreia no Baianão pode dar a entender que o leão teve uma ótima atuação neste domingo, 9. Mas na entrevista pós-jogo, o técnico Ney Franco reconheceu a atuação fraca no primeiro tempo e a necessidade das mudanças para a etapa complementar.

Dois gols do Vitória foram no primeiro tempo, o de Dinei aos 30 minutos e o de Juan aos 38 minutos, mas como o Serrano também balançou a rede na primeira etapa do jogo, foi no segundo tempo que o leão confirmou o placar com mais dois gols.

"A equipe teve dificuldade até os 35 minutos, principalmente na adaptação ao gramado", comentou o treinador.

O comandante rubro-negro revelou que a chave para a melhora no segundo tempo foi anular as principais armas do Serrano. "Neutralizamos os jogadores deles que desequilibraram, como Fábio Gama e Jadílson", considerou. "Fomos merecedores do triunfo, principalmente pelo segundo tempo jogado", completou.

Outro detalhe comemorado por Ney foi a viagem da equipe para Teixeira de Freitas, feita num avião fretado, e não de ônibus. "Time grande tem que trabalhar dessa forma. Tem que ter alguns gastos para disputar duas competições ao mesmo tempo e brigar pelo título", afirmou o treinador.

adblock ativo