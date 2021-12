Ney Franco assume: "América-RN foi superior ao Vitória"

O técnico Ney Franco não usou como justificativa o início de temporada na derrota sofrida em casa pelo Vitória por três a zero para o América-RN, na estreia da equipe na Copa do Nordeste. Segundo o treinador, o adversário potiguar foi superior no jogo que marcou a despedida do Barradão, que passará por um período de reformas.

"O América-RN estava melhor postada dentro de campo. O treinador foi feliz na montagem do elenco. Logo no primeiro tempo eles tiveram uma substituição, forçada, mas que mudou o jogo. Saiu um atacante que ficava mais parado e entrou um atacante de velocidade. Isso confundiu o nosso sistema defensivo. Hoje, o nosso índice de erros foi bem maior que o índice de acertos. Temos que equilibrar isso".

Ney também disse que achou justa a expulsão do atacante William Henrique, ainda no primeiro tempo, forçando o Leão a jogar todo o segundo tempo com um a menos.

"A expulsão foi acertada. Na primeira jogada, ele tentou cavar um pênalti e recebeu um cartão. Em seguida, fez falta por trás e tomou o vermelho. Não posso fugir da realidade do jogo. É dessa forma que concertamos nossos erros. Tivemos vários erros, em termos de posicionamentos, que só serão corrigidos com a sequência de jogos".

adblock ativo