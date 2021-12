Ney Franco aposta em jogo equilibrado contra o Criciúma

Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, Vitória e Criciúma, adversários no próximo sábado, 23, no estádio Heriberto Hulse, tem o mesmo aproveitamento de 66,7%, com três vitórias, um empate e uma derrota.

A boa fase das duas equipes e a motivação da luta por objetivos diferentes (Libertadores para o Vitória; fuga do rebaixamento pelo Criciúma) traz a expectativa de um jogo muito equilibrado no sábado. É o que também pensa o treinador do rubro-negro baiano, Ney Franco, ao elogiar o adversário catarinense.

"O Criciúma vive um bom momento, no belo trabalho de recuperação feito pelo (técnico) Argel Fucks. Tem jogadores que podem desequilibrar, como o Lins, um atacante com muito potencial, e o Wellington Paulista, um atacante rodado que se você não tomar cuidado está fadado a tomar gols. O momento nosso e o deles é bom. Vai ser um jogo um jogo equilibrado, mas espero que a gente tenha competência para conseguir o resultado fora de casa".

Para conquistar os três pontos jogando longe de Salvador, Ney Franco vai manter a formação ofensiva, jogando em um 4-3-3 com apenas um volante de marcação e dois meias, além de três atacantes.

"É a melhor formação para este momento. Coloquei para os atletas que temos que ter a mesma competência que tivemos contra o Santos ou nos jogos que vencemos fora de casa. O trabalho com os jogadores é ótimo, não estão jogando com desespero, buscando os resultados com muita naturalidade. Estamos tendo o equilibrado emocional necessário e a equipe está preparada, tanto fisicamente quanto taticamente. Todos entendem como a equipe joga. É ter a mesma competência para jogar forte fora de casa".

adblock ativo