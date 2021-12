Ney Franco ainda não armou time para o clássico

O técnico Ney Franco ainda não deu pistas da equipe que vai começar jogando o Ba-Vi do próximo domingo, 11, pela quarta rodada do Campeontao Brasileiro.

No treino da tarde desta terça-feira, 6, na Toca do Leão, o elenco foi dividido em três times. O principal objetivo da atividade foi a troca de passes rápidos entre os atletas, por isso cada um podia dar, no máximo, dois toques na bola.

Certeza, mesmo, é que o volante Cáceres e o atacante Dinei foram vetados mais uma vez pelo departamento médico do rubro-negro.

Já os zagueiros Dão e Luiz Gustavo, ambos com dores musculares, foram poupados dos treinos, mas não preocupam para o duelo de domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo