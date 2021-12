Ney Franco admite ter levado um 'nó tático' do técnico rival

Final do jogo, mais uma derrota rubro-negra diante do Bahia. Entre os atletas do Vitória, apenas o zagueiro Rodrigo Defendi resolveu falar com a imprensa, admitindo os erros que determinaram os dois gols do rival, neste domingo, 6. "Errei mesmo. Fui cortar a bola, mas fui infeliz. Tenho que reconhecer", disse.

Já o técnico Ney Franco preferiu não culpar seus atletas, focando-se apenas no reconhecimento de ter sido inferior ao Bahia. Ou melhor, ao técnico tricolor, Marquinhos Santos. "O técnico do Vitória levou um nó tático do treinador do Bahia. É fato. Eles foram superiores. O Bahia jogou melhor, tivemos erros técnicos, que provocaram os gols do adversário. Quando eles tiveram erro, não soubemos matar", disse Ney Franco.

Mesmo admitindo que o Bahia foi melhor, Ney Franco não jogou a toalha. Para ele, a vantagem pode ser invertida e há tempo para corrigir os erros que determinaram a derrota. "Estamos vivos. É entender o que está acontecendo e corrigir as falhas. Na nossa visão, a competição está aberta. Vamos trabalhar muito para sermos campeões. Precisamos trabalhar o lado tático e psicológico da nossa equipe. Ainda não perdemos o título", completou.

Desfalque

Ney Franco não poderá contar com o meia Hugo, expulso no clássico. Entretanto, terá o retorno do zagueiro Luiz Gustavo além do atacante Dinei, recuperado de dores na barriga. Mesmo com as falhas, o treinador assegurou que Defendi ainda tem sua confiança e só não joga caso se machuque durante a semana.

