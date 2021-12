Ney e elenco se mostram insatisfeitos com campanha do Leão

Em 13 jogos no ano, apenas duas derrotas, média de dois gols por partida e um aproveitamento de 61% em 2014. Pelo Estadual, é o único time com status de invicto na competição e pode selar a classificação com duas rodadas de antecedência. Números que muitos torcedores queriam, mas que não é motivo de orgulho para o Vitória.



Toda campanha de 2014 caiu por terra após eliminação precoce no Nordestão, pelo Ceará, com uma goleada de 5 a 1. A partir daí, jogadores e treinador trabalham com o objetivo de espantar o pesadelo da eliminação e das exibições tímidas, apesar dos números positivos que carregam no momento.



"Chegou a hora do resgate emocional dessa equipe. Podemos ter um time forte, mas sem autoconfiança, não conseguimos jogar bem nunca. Estamos fazendo um trabalho para recuperar esta confiança abalada com a eliminação da Copa do Nordeste", disse o técnico Ney Franco.



O treinador ainda revelou que o primeiro tempo do Leão contra o Serrano foi ruim por causa do abalo emocional da goleada sofrida contra o Ceará. "O lado emocional da Copa do Nordeste, principalmente pela forma como fomos eliminados, pesou bastante no primeiro tempo e tive que conversar apenas sobre isso no intervalo. Depois eles melhoraram", disse.

Camisa 10

Além do lado psicológico, Ney Franco confessa que o meio de campo, mais especificamente a ausência de um meia criador, é o seu maior problema na temporada, principalmente com a lesão de Escudero.



Para Ney Franco, não existe no elenco um atleta para fazer esta função de cérebro do grupo. A esperança atual é o recém-contratado Hugo, mas o comandante assegura que ele não será o salvador da camisa 10.



"Na verdade, só temos o Hugo para tal função. Ele é o único que faz o papel de ligação entre o meio e ataque. Pelo desenho atual da equipe, não poderíamos dar a camisa 10 para ninguém. Já falamos que precisamos desta peça e a diretoria está a procura. Não é fácil. O que tem de bom no mercado está empregado ou tem salário muito acima do que podemos pagar", afirma Ney.



Além do camisa 10, Ney também está a procura de outro atacante de beirada para ser o companheiro de Dinei ou Souza. "Estamos acompanhando o Campeonato Paulista e trabalhando com possíveis contratações com o fim do Estadual. Já temos alguns nomes em mente", completou Ney.

Justiça

Dois problemas judiciais podem atrapalhar o futuro do Vitória. No primeiro, o clube foi acusado pelo Atlético Paranaense de apropriação indébita por meio da justiça baiana. O Furacão depositou R$ 1,5 milhão nos cofres do Leão para a compra do lateral Léo. O problema é que o time baiano negociou o atleta para o Flamengo e não devolveu o dinheiro para o Atlético-PR.



No outro problema, desde janeiro o Vitória não recebe as parcelas do patrocínio da Caixa, pois não renovou a certidão negativa, com prazo vencido no primeiro mês do ano. Segundo o INSS, o Rubro-Negro tem débitos previdenciários ainda não declarados. A Diretoria não comentou os assuntos.

adblock ativo