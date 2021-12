Ney é apresentado e diz que desafio é tirar Vitória do Z-4

Ney Franco foi apresentado oficialmente como o novo técnico do Vitória na tarde desta segunda-feira, 25. Ao lado do presidente do clube, Carlos Falcão, Ney falou que o grande desafio no momento é tirar o Vitória da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Leão é último colocado com 15 pontos.

"A gente tem que trabalhar com a realidade. Temos um trabalho muito difícil. Campeonato Brasileiro é difícil. Nessa altura do campeonato, já começa a se definir quem vai brigar por título, por Libertadores, Sul-Americana e um bloco, em que infelizmente nos encontramos, que vai lutar contra o rebaixamento. Temos que ter a noção exata de onde estamos. Temos a expectativa de sairmos o mais rápido possível e colocar o Vitória em uma situação melhor", afirmou o novo técnico.

Na passagem anterior pelo Vitória, entre setembro de 2013 e maio de 2014, Ney Franco disputou 47 jogos, com 22 vitórias, 16 empates e nove derrotas. Após empate com o Bahia pelo Brasileiro, em 1 a 1, na Fonte Nova, o técnico aceitou a proposta do Flamengo e pediu demissão do Vitória. Tudo isso ainda na quarta rodada da competição.

Agora, Ney Franco retorna ao Leão com contrato até o final do ano. Seu primeiro compromisso será contra o Sport , quinta, 28, às 22h, em Recife, pela Copa Sul-Americana.

