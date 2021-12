Ney aposta em time ofensivo e tem o retorno do meia Hugo

Mesmo com o Vitória podendo empatar sem gols para continuar na Copa do Brasil, o técnico Ney Franco novamente mostrou nesta quarta-feira, 23, que tem filosofia ofensiva. Buscando um triunfo após três jogos sem vencer, o treinador formou o Leão com três atacantes: William Henrique e Marquinhos pelas beiradas, além de Dinei como referência na área.

Para abastecer os atacantes, Ney conta com o retorno de Hugo no meio-campo. Ele fará o papel de armador, enquanto Cáceres, José Welisson e Marcelo se revezam mais atrás. Mesmo no banco, o atacante Caio poderá fazer sua estreia. O também atacante Vinícius foi barrado pelo treinador e não entrou na lista dos 22 que vão para o jogo.

"Estou pronto para ajudar o Vitória, seja cinco ou dez minutos. Lógico que todo jogador quer ser titular. Acho que nenhum jogador se contenta com a reserva. Mas a gente tem que respeitar a decisão do professor Ney Franco", disse Caio.

No treino desta quarta, além do coletivo que definiu o time, o técnico também trabalhou bolas na área. Primeiro, focou em bolas cruzadas na área com seus atacantes. Depois, a defesa foi exigida. Luiz Gustavo e Dão continuam na zaga.

Depois, Ney também mostrou precaução, caso a classificação seja mais complicada. Todos os atletas treinaram cobrança de pênalti, que poderá ocorrer nesta quinta caso o duelo contra o JMalucelli termine em 1 a 1, mesmo placar do jogo de ida.

