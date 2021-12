Ney acredita em Leão superior e aprova possível contratação

Na entrevista pós-jogo, o técnico Ney Franco lamentou a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e diz que aprova a contratação de um ex-Tricolor: o atacante Souza.



O comandante acredita que o Leão foi superior na primeira etapa. "A gente poderia ter voltado do intervalo com 2 a 0 no placar", disse. "Só que tivemos essa falta de concentração logo no início do segundo tempo, numa jogada que a gente cantou muito, que é a bola parada do Bahia", lamentou.



O comandante também deu seu parecer sobre uma polêmica: a possível contratação do atacante Souza pelo Leão. "Ele já trabalhou comigo no Flamengo e gosto muito dele. Se depender do treinador, está aprovada", comentou.



Marquinhos não concordou com o empate. "Não foi nada justo", replicou. "Jogamos um primeiro tempo bem melhor, mas nosso segundo tempo não existiu. Acho que o Ba-Vi é um jogo com um gostinho a mais, tem que ter disposição", completou o rubro-negro.



Estreante em Ba-Vis, Matheus Salustiano comemorou a chance. "Foi boa a experiência, mas podia ter jogado melhor, assim como toda a equipe", disse.

