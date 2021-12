Neto Baiano visita o Vitória e brinca sobre retorno

Uma correria na tribuna de honra e torcedores do Leão gritando o nome de Neto Baiano. Na noite da última terça-feira, 16, durante a partida contra o Mixto, o atacante foi ao Barradão acompanhar seu ex-clube e não deixou de falar em retorno e na situação atual no Goiás.

"Todo mundo sabe que eu amo o Vitória. Se estou em Salvador e tem jogo do rubro-negro, venho torcer. Só não estou no campo porque eles não querem. Por mim, estaria aqui", brincou Neto Baiano.

Antes do jogo começar, Neto foi ao vestiário e participou da reza antes do duelo com o Mixto. Quando saiu, assegurou que o Leão se classificaria.

"Tadinho de quem não conhece o poder do Vitória. Ano passado, pela Copa do Brasil, despachamos o ABC na raça e hoje faremos novamente. Como queria estar no campo...".

Neto garantiu não estar triste no Goiás e foi irônico sobre a prisão após agredir um policial. "Lá é fogo. Você chupa um gelo e o pessoal quer te prender na blitz", completou.

Desfalques - Para o embate de domingo, contra o Juazeiro, Caio Júnior terá três desfalques. Victor Ramos e Cajá estão suspensos, enquanto Nino se machucou ontem e está vetado. Fabrício, Marquinhos e Marcos serão os substitutos, respectivamente.

"Não terei dúvidas, pois temos atletas de qualidade. O que quero é o retorno da humildade, o que não tivemos nas últimas duas derrotas. Não existe jogo fácil", filosofou Caio.

Nicácio voltou a sentir a coxa e deve ficar mais 15 dias no departamento médico.

