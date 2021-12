Neto Baiano tenta acalmar torcida e promete fazer gol

Para quem quer ser artilheiro, 90 minutos de jogo sem balançar a rede já dão prejuízo. Foi o caso de Neto Baiano, que estreou contra o Bahia de Feira e viu a partida terminar zerada. Mesmo assim, o centroavante rubro-negro pede tranquilidade.



"Calma! Vamos fazer gol, cara... Sempre fiz gol aqui, e não será diferente agora. Meu objetivo é ser artilheiro e ajudar o clube. Ontem (domingo), foi azar. No último lance, tive uma ótima chance, bati certo, mas o zagueiro meteu o pé na hora certa. Tem jogos assim mesmo. Tem dia que é noite...".



No Leão, Neto foi artilheiro do Baianão em 2009 e 2012. Em nenhum ele marcou na estreia. Na primeira edição em que foi goleador, só fez gol na oitava rodada. Acabou com 18 tentos na competição. Em 2012, comemorou apenas na segunda rodada, quando fez três no triunfo por 6 a 1 diante do Juazeiro. Acabou a competição com 27 gols.



Se na estreia do Baianão passou em branco, Neto Baiano pretende fazer diferente no Nordestão, do qual foi vice-artilheiro em 2014, com seis gols. "O Confiança é sempre complicado lá. Porém, o Vitória é minha vida. Quem mais quer fazer o primeiro gol do ano sou eu. No próximo jogo farei gol e serei artilheiro. Pode escrever aí", prometeu Neto.



Para o centroavante, o empate diante do Bahia de Feira não pode ser parâmetro para avaliar o time. Seria prematuro, diz ele. E, como sempre, fala do Leão sem esquecer da alfinetada no rival Bahia.



"Tivemos muitas chances, mas não concluímos. Mesmo assim, acho que fizemos uma boa partida. Faltou o triunfo. Se tivéssemos vencido, estava tudo 100%. Mas não conseguimos vencer, né? Empatamos... O problema é que, quando o outro lado perde, nosso empate acaba virando derrota para amenizar. Aqui é sempre este tratamento diferente", bradou Neto.

Concorrência

É bom mesmo o matador começar a balançar a rede alheia, pois hoje o Vitória apresenta oficialmente o centroavante Elton, novo concorrente pela camisa 9. Assim como Neto, o novo reforço também é canhoto e atua dentro da área. Praticamente impossível ter os dois jogando juntos.

"É melhor fazer logo um gol para nosso treinador não me tirar, né? Está chegando o Elton, rapaz. Mas estou tranquilo. Já sou um cara de certa idade e a concorrência não me abala. Elton é um grande jogador e só o Vitória ganha com isso. Torço por ele. Se ele for melhor que eu, joga no meu lugar. Ele jogou comigo no Palmeiras do Nordeste. Muito bom", revelou.

Elton atuou no Vitória na Série B de 2012 e foi o artilheiro da equipe, com 10 gols.

