Neto Baiano tem nome publicado e pode estrear contra o Ceará

O atacante Neto Baiano teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite desta quinta-feira, 14. Contratado no início de fevereiro, o atleta de 36 anos poderá estrear com a camisa do Vitória na Copa do Nordeste, contra o Ceará, sábado, 16, às 16h, no Barradão.

Após cancelar o treino desta quinta, o técnico Péricles Chamusca inicia a preparação do rubro-negro na tarde desta sexta, 15, a partir das 14h. O treino deverá definir a equipe que vai a campo no sábado. No entanto, a presença de Neto Baiano não foi confirmada para a partida.

Na Copa do Nordeste, o Vitória soma três pontos e ocupa a quinta posição no grupo A, enquanto o Ceará, com sete, é o líder do grupo B.

