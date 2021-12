Neto Baiano renova com o Vitória; Léo Ceará é emprestado

Após marcar seu primeiro gol nesta temporada pelo Vitória, na derrota para o Guarani, em São Paulo, o atacante Neto Baiano renovará seu contrato com o clube para a sequência da Série B do Brasileirão. O vínculo com o Rubro-Negro se encerraia no fim deste mês.

No desembarque em Salvador, na tarde desta terça-feira, 14, Neto Baiano comemorou o anúncio do presidente Paulo Carneiro. “Ele já havia conversado comigo sobre a renovação. Sempre tive a confiança dele, do treinador e de todo elenco”, disse.

Outro atacante do grupo, Léo Ceará não vai seguir na Toca do Leão. Ele será emprestado ao CRB, que também disputa a Segundona.

Sem espaço na equipe do técnico Cláudio Tencati, Léo Ceará foi indicado pelo técnico Marcelo Chamusca para reforçar a equipe regatiana. Neste ano, o atleta atuou em 18 jogos e marcou três gols.

Folga

Após o retorno à capital baiana, o elenco do Vitória ganhou folga. Na manhã desta quarta, 15, os jogadores se reapresentam no CT Manoel Pontes Tanajura, e iniciam a preparação para encarar o São Bento, no sábado, 18, às 16h30, no Barradão, pela quarta rodada da Série B.

Para este jogo, Tencati deve contar com o retorno do atacante Caíque Sílvio, que ficou de fora do duelo com o Bugre. Por outro lado, quem deve deixar o time titular é o goleiro Caíque, após falhar feio diante da equipe paulista.

