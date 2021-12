Neto Baiano promete se empenhar para vencer o Bahia de Feira

Neto baiano perde o amigo, mas não perde a piada. Quinta-feira, 29, ele concedeu a primeira entrevista na Toca do Leão após sua apresentação oficial. E a língua, claro, estava afiada como sempre. Como o primeiro adversário do Vitória no Baianão será o Bahia de Feira, domingo, no Barradão, e por se tratar de Bahia, NB9 não deixou de dar uma cutucada.

"É tudo Bahia. Tem que dar a vida. Seja o Bahia de Feira ou o Bahia da capital, vou dar a vida para sair vencedor ", disse. Conhecido pelas declarações polêmicas, Neto Baiano revelou que foi recomendado a segurar a onda. "Deixa eu fazer gol. Eu não posso provocar muito ainda. Me falaram lá em cima: 'Não provoca, não'", contou.

O atacante não viajou com o grupo para disputar a Supercopa Maranhão para aperfeiçoar a forma física. Ele garante que já está tudo OK e dá para começar jogando diante do Tremendão. "Estou bem. Espero que o professor me escale. Ganhei uns quilinhos nas férias, mas já está tudo resolvido", falou.

Em 2012, Neto foi o artilheiro do Baianão, com 27 gols, e igualou o recorde que pertencia a Cláudio Adão, ex-atacante do Bahia e da Seleção Brasileira.

adblock ativo