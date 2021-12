Neto Baiano passa mal e termina substituído

Neto Baiano em campo, Vitória com uma postura de time vencedor. O centroavante fez gol, catimbou e cavou uma expulsão no Bahia. Porém, no intervalo ele saiu, para surpresa geral. "Treinador burro!", gritaram torcedores rubro-negros na arquibancada. Entretanto, o técnico Ricardo Drubscky foi forçado a tirar o ídolo, que sentiu tonturas no primeiro tempo.

O motivo tem explicação: Neto Baiano fechou a boca. Passando por uma dieta rigorosa, o camisa 9 perdeu seis quilos nas últimas semanas. Mais fraco, sob o forte sol e o desgaste físico do clássico, o jogador não resistiu.

Do banco de reservas, Neto Baiano só faltou voltar a campo. No gol de Maxi Biancucchi, ele esqueceu a tontura e se jogou no chão, revoltado. "Jogar com menos um e não vencer, lógico que foi ruim, pois queria o triunfo. Faltou aproveitar as vantagens que tivemos", avaliou o goleador.

Incompetência

Para o treinador Ricardo Drubscky, o Vitória merecia o triunfo, não pelos 90 minutos, mas pelo jogo que fez no primeiro tempo. Porém, ele admitiu que faltou competência para manter a vantagem no placar com um jogador a mais em campo.

"Dominamos, mas faltou agressividade no segundo tempo. Acho que dominamos todo o primeiro tempo, e foi equilibrado no segundo. Fomos passivos demais na última etapa. Mesmo assim, se tivesse que ter um vencedor, seria o Vitória", assegurou o treinador, que agora se preocupa para enfrentar o líder América-RN, fora de casa, quarta-feira, pela Copa do Nordeste.

Depois da coletiva, muita gente 'derrubou' Drubscky. Algumas rádios e TVs chegaram a cravar a demissão do técnico, mas a diretoria do clube tratou de desmentir boatos, assegurando que o técnico permanece no comando do time, ao menos para a próxima partida, no Rio Grande do Norte.

