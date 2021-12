Neto Baiano fecha contrato com o Vitória até maio

Depois de alguns dias de negociação, nesta terça-feira, 5, o Vitória chegou a um acordo com Neto Baiano e anunciou o atacante como reforço. Inicialmente, o contrato vai até o fim da Copa do Nordeste, em maio, com possibilidade de renovação até o término da Série B.

Aos 36 anos, Neto Baiano vai iniciar sua quarta passagem pela Toca do Leão. Em 2018, o atacante defendeu o CRB em 53 partidas e marcou 22 gols. O jogador é o maior artilheiro da história do Barradão, com 53 bolas na rede no estádio

O jogador não deixou de agradecer a oportunidade e deu um recado: “A todos que pediram minha volta nas redes sociais, estou aqui de novo. Agora vou retribuir com muitos gols, pois isso eu sei fazer”.

