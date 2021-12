Neto Baiano é primeiro reforço do Leão para 2015

O espírito natalino passou nesta quarta-feira, 17, pelo Barradão. Um sorriso, mesmo de canto de boca, pôde ser visto no torcedor rubro-negro após um ano desastroso. Não foi Papai Noel que trouxe o presente de fim de ano, mas o gordinho e diretor de futebol do Vitória, Anderson Barros, apresentou o retorno do ídolo Neto Baiano.

A diretoria do clube até tentou fazer mistério com a vinda do camisa 9, que defendeu o Sport nesta temporada. Para a imprensa, o Vitória apenas informou que um atleta seria apresentado oficialmente. Nas redes sociais, a torcida já previa a chegada do atacante. O próprio clube, ao confirmar a volta, escreveu no Twitter: "O artilheiro voltou. Nossa alegria também".

De fato, a felicidade deu uma passada no Barradão. Depois de muitas entrevistas tensas e cheias de desconfianças no clube, nesta quarta Neto Baiano tratou de relaxar os ânimos. Ao ser perguntado sobre sugestões de jogadores para o Vitória contratar em 2015, o camisa 9 foi direto: "Messi".

Nem tanto. O primeiro reforço do clube quer um grupo competitivo e tem exemplos que já passaram pela Toca. Segundo Neto, o que faltou no Vitória neste ano foi um elenco que honre o manto vermelho e preto.

"Sei o que o clube passou neste ano e chego com muita vontade de mudar. A idade vai chegando e temos que nos forçar mais ainda, né? Terei uma alma de vencedor, assim como o grupo todo. Acho que o grupo só vence quando entra no espírito de luta. Em 2009, no meu primeiro ano, tive o maior exemplo de raça e determinação. Tínhamos um cara chamado Vanderson Pitbull. Aquele grupo era vencedor e precisamos resgatar aquilo. Garanto ao torcedor que vai voltar tudo ao normal", garantiu o goleador.

Acerto

Foram duas semanas de negociações entre jogador, empresário e Vitória. Neto Baiano acabou aceitando reduzir seu salário, sem mencionar valores. Mesmo alegando que teve outras propostas melhores financeiramente, o centroavante assegura que o desejo de voltar ao clube e, quem sabe, encerrar a carreira no Vitória influenciaram sua decisão.

"Assinei contrato por um ano, mas deveria ser vitalício. Aceitei muita coisa na negociação porque eu sou torcedor do Vitória. Não tem jeito, a paixão fala mais alto. É de coração. Meu empresário até brigou, pois ele sempre busca uma proposta melhor. Guga é como um pai pra mim. Mas o melhor pra mim é o Vitória. Ele sabe disso. É o clube que amo e onde quero encerrar a minha carreira", revelou Neto.

No Sport, em 2014, Neto Baiano colecionou provocações, gols e polêmicas, mas também teve algumas contusões que o tiraram do time titular. Foi fundamental na conquista da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, marcou apenas quatro vezes em 25 jogos.

"Aqui no Vitória, tenho uma sorte a mais para fazer gol. Toda vez que passo por aqui, faço muito gols. O torcedor mais sortudo do Vitória sou eu. Torço e faço gol. Não se preocupem que aqui vou fazer gol", garantiu. Neto é o maior artilheiro dos 28 anos de história do Barradão, com 51 gols. É também autor do gol de número mil do estádio rubro-negro.

A entrevista coletiva se encaminhava para o final e parecia que Neto Baiano não provocaria o arquirrival. Mero engano. Bastou se falar no Tricolor para ele soltar o verbo. "Nunca gostei de perder para o Bahia. Todo mundo sabe disso. Quero brigar e vencer todos os Ba-Vis, de preferência sempre fazendo gol neles. Eu respeito o Bahia, rapaz. Eu apenas gosto de vencer todos os clássicos. Não tenho culpa se o clássico é justamente contra o Bahia", completou Neto, o camisa 9 de 2015.

