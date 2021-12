Neto Baiano diz que entrará com ação trabalhista contra o Vitória

Ao que tudo indica, mais um atleta moverá na Justiça contra o Vitória. A bola da vez é atacante Neto Baiano. À reportagem do Portal A TARDE, o ídolo do clube revelou quais são as pendências com o clube, durante os quatro meses em que esteve na Toca do Leão.

"Infelizmente, isso vai acontecer (colocar o clube na Justiça). É uma dívida relacionado a salário e direito de imagem [...] os valores eu não tenho como falar, porque são questões que precisam ser tratadas judicialmente".

O atleta garantiu que vai a público, por meio de seu perfil nas redes sociais, para explicar a decisão de cobrar as dívidas trabalhistas. Procurado pela reportagem, o presidente Paulo Carneiro informou que não se pronuncia sobre assuntos internos ligados ao clube.

Passagem apagada

Contratado pelo Vitória em fevereiro deste ano, Neto Baiano teve sua quarta passagem no clube bastante apagada. Enquanto vestiu as cores do Leão, o 'Artilheiro do Barradão' atuou por 17 partidas e anotou apenas um gol, em duelo contra o Guarani, no dia 13 de maio, data em que o time completou 120 anos. Ele tem mais de 150 jogos pelo Rubro-Negro e 85 gols marcados.

Caso se concretize, o atacante seria mais um dos nomes que colocou o Vitória na Justiça nesta temporada. Além dele, jogadores como Willian Farias, Kanu e Rhayner também moveram ação trabalhista contra o clube.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

