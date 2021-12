Neto Baiano começa no Japão com assistência para conterrâneo

Ex-jogador do Vitória e ainda artilheiro do Brasil, o atacante Neto Baiano começou bem em seu retorno ao futebol japonês, onde atua agora pelo Kashiwa Reysol.

Na última quarta-feira, 15, na partida contra o FC Tokyo, o goleador entrou no segundo tempo e, com um toque de peito, serviu o também baiano Jorge Wágner no lance que resultou no gol de empate do Kashiwa. O jogo terminou em 1 a 1.

O jogo marcou a estreia do atacante, que fechou contrato de três anos com o clube japonês. No sábado, 18, o Kashiwa encara o Vegalta Sendai. A partida poderá ser a primeira de Neto Baiano como titular do time japonês treinado pelo brasileiro Nelsinho Baptista. Lá, Neto joga ao lado do também ex-jogador do Vitória Leandro Domingues.

Depois de ter disparado no ranking dos artilheiros do Brasil, Neto despertou a atenção de diversos clubes do Brasil e do exterior. O jogador chegou a ser fortemente sondado pelo Vasco e pelo Botafogo, mas ambos não puderam pagar pela multa rescisória que poria fim ao vínculo do jogador com o Leão até dezembro deste ano.

Como a proposta financeira feita pelo Kashiwa à diretoria do Leão foi considerada justa, o atacante foi liberado para negociar. Para suprir a sua ausência, os dirigentes do time baiano contrataram William e, mais recentemente, Élton.

Confira os melhores momentos do jogo de estreia de Neto Baiano:

