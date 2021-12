Neto Baiano aparece na Toca do Leão e provoca o rival

O atacante Neto Baiano esteve no Barradão, na tarde desta segunda-feira, 4, acompanhado do seu empresário Antônio Gustavo. Em reunião com o presidente Ricardo David, a pauta discutida foi o contrato do centroavante com o clube, mas ainda não houve uma definição sobre o seu futuro.

“Houve uma conversa boa entre a diretoria e meus empresários, mas não definiu nada. Todos sabem do desejo que eu tenho de voltar e ajudar ao Vitória a subir para a primeira divisão", disse o goleador.

Sempre polêmico, o jogador analisou o Ba-Vi e “alfinetou” o Bahia. "Faltou Neto Baiano lá para fazer os gols e deitar na sardinha", brincou o artilheiro.

