Neto Baiano agrada novo treinador do Vitória

Apesar de o Vitória ainda não confirmar a vinda do atacante Neto Baiano, o técnico Ricardo Drubscky, que foi apresentado na segunda-feira, 15, elogiou o atleta e não escondeu o desejo de ter o camisa 9 no elenco de 2015.

"Neto trabalhou comigo no Ipatinga. Gosto dele, tem identidade com o clube. Se vier com esse espírito, pode nos ajudar muito. Vamos esperar as negociações. Dando certo, a gente fala melhor sobre ele", disse o treinador.

Além de Neto Baiano, o Vitória pode trazer o meia Ananias, ex-Bahia. Ambos pertencem ao mesmo empresário, Antônio Gustavo.

