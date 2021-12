Nervoso, Vitória sai atrás, mas empata com Atlético-PR

Bastante 'pilhado' no 1º tempo por conta da pressão da torcida adversária, o Vitória saiu atrás do placar mas conseguiu o empate na etapa final contra o Atlético-PR, na tarde deste domingo, 17. 1 a 1 foi o placar final na Arena da Baixada, pela 15ª rodada da Série A.

A torcida atleticana vaiou fortemente o atacante Dagoberto, que saiu em litígio do Atlético-PR, mas quem sentiu o baque foi a zaga rubro-negra. A defesa cometeu falhas repetidas vezes no 1º tempo, e o Furacão aproveitou. Aos 44, Diego Renan recuou mal de cabeça para Caíque e Pablo aproveitou para abrir o placar.

Na 2ª etapa, porém, o Leão voltou muito melhor e por pouco não conseguiu a virada. O empate saiu em cobrança de pênalti cobrado por Diego Renan, aos 25 minutos, e sofrido pelo atacante Kieza. Aos 30, o meia Serginho, que fez a sua estreia, carimbou a bola na trave do Furacão.

Com o empate, o Rubro-Negro mantém a série invicta na Série A, que chega agora a seis jogos. O time, porém, não vence há três rodadas e acumula 19 pontos, na 12ª posição. São quatro pontos a frente da zona de rebaixamento e sete atrás do G-4.

A próxima partida do Leão na Série A é apenas no domingo, 24, às 18h30, no Barradão, contra o Santos. Antes, o time vai a Belo Horizonte, onde enfrenta na quarta-feira, 20, às 21h45, o Cruzeiro, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo o Vitória perdeu por 2 a 1 em casa e precisa bater a Raposa por dois gols de diferença para avançar.

O jogo

Aos 13 minutos, a primeira falha da defesa do Leão: Walter dominou chutão na intermediária e dois marcadores fecharam nele, deixando Pablo livre pelo meio; ele recebeu a bola e chutou para fora.

O jogo seguiu aberto, com chances para ambas as equipes. Aos 23, em contra-ataque do Leão, Kieza recebeu na esquerda e tocou no meio para Dagoberto; ele furou e a bola sobrou para Marinho, que tentou acertar o ângulo esquerdo, mas mandou para fora. Foi a melhor chance do Leão.

Logo depois, veio uma sequência de três erros incríveis da zaga do Leão: aos 36, Ramón cobrou falta recuando para Caíque, mas a bola encobriu o goleiro e foi em direção ao gol; sorte que o arqueiro conseguiu se recuperar e mandar para fora. Quatro minutos depois, o mesmo Ramón perdeu no corpo a corpo para André Lima, que tocou para Pablo; ele chutou forte e Caíque pegou com o pé.

O erro derradeiro veio aos 44. Depois de lançamento na direção da zaga rubro-negra, Diego Renan, sozinho, recuou fraco para Caíque, que estava no gol; Pablo chegou antes, encobriu o goleiro e completou o golaço de cabeça.

Com uma alteração - a estreia de Serginho, na vaga de Nickson -, Vágner Mancini mudou o Vitória que voltou a campo para a etapa final. O jogo seguiu aberto, mas quem explorou os espaços foi o Leão. Logo aos dois, Marcelo soltou uma pancada da intermediária e Weverton afastou. Aos 9, Dagoberto cobrou escanteio tentando o gol olímpico, mas Weverton defendeu.

Aos 24, foi a vez da zaga atleticana falhar feio. Kieza recebeu bola enfiada por Serginho nas costas de Paulo André e ficou de cara para Weverton; o goleiro não teve recurso a não ser cometer o pênalti. Na cobrança, Diego Renan se redimiu da falha.

O Leão ainda viu a virada escapar em dois momentos: aos 30, Diego Renan robou no ataque e passou para Serginho na área, que carimbou o travessão. Aos 34, Marinho partiu em velocidade, tabelou com Kieza e foi travado na hora de chutar; a bola ficou viva na área até que Paulo André mandasse para escanteio.

adblock ativo