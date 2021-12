Neílton tem 'grandes possibilidades' de permanecer no Vitória, diz empresário

Retornando de empréstimo do Hatta Club, time dos Emirados Árabes, o atacante Neílton poderá ser reintegrado ao elenco do Leão que disputará o retorno à Série A. Com um alto vencimento, a expectativa é que o jogador tenha o salário reajustado.

Segundo o empresário do ponta, as chances de permanência são grandes. “Sim, têm grandes possibilidades de permanecer no Vitória. Vamos conversar essa semana”, informou o agente do atleta, Hamilton Bernard, em contato com o portal Arena Rubro-Negra.

Com 86 jogos disputados e 28 gols marcados pelo Vitória, Neílton Meira foi contratado em 2017, pela gestão de Ivã de Almeida. O jogador chegou a ser um dos destaques do rubro-negro, porém o alto salário, criticado recentemente pelo atual presidente, Paulo Carneiro, foi um dos empecilhos para permanência do atleta no Vitória.

