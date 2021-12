Neilton se apresenta ao Vitória para assinar contrato

O atacante Neilton chegou em Salvador na tarde desta quinta-feira, 25, para assianr contra com o Vitória. Ele já realizou exames na Toca do Leão e deve ser oficializado pela diretoria rubro-negra nas próximas horas. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Sinval Vieira. O dirigente explicou que trabalha nos últimos detalhes do acordo com o atleta, que deve ficar por dois anos e meio.

Para concluir a contratação, o Rubro-Negro cederá parte dos direitos econômicos do meia Nickson, de 19 anos, ao Cruzeiro. O jovem está na Raposa desde o início do ano, quando foi envolvido em negociação que levou Gabriel Xavier ao Leão. O valor da porcentagem de Nickson, que será repassado ao time mineiro, ainda não foi divulgado.

Revelado pelo Santos, criou-se grande expectativa em torno do desempenho de Neilton, principalmente depois do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. No mesmo ano, ele foi integrado ao grupo profissional. Visto como um "novo Neymar", o jovem foi para o Cruzeiro em 2014 depois de não chegar a um acordo de renovação com o Peixe. No time de Minas Gerais, no entanto, ele teve poucas oportunidades.

Sem espaço, foi emprestado ao Botafogo em 2016, onde viveu a melhor fase da carreira e ajudou o alvinegro na conquista da vaga para a Copa Libertadores.

O bom rendimento despertou o interesse do São Paulo. Neilton então foi cedido ao time paulista, em negociação que levou o volante Hudson à Raposa. Pelo Tricolor, ele disputou nove jogos e não marcou gols. A última vez que o atacante jogou foi no dia 11, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, partida que eliminou a equipe paulista da Copa Sul-Americana.

