Neilton quer fazer valer a 'lei do ex' diante do Cruzeiro

O meia atacante Neilton ainda não conseguiu retomar a boa fase que vivia antes da pausa para a Copa do Mundo, quando tornou-se artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com quatro gols marcados. No entanto, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 2, na Toca do Leão, o jogador revelou que quer retomar o caminho do gol e fazer vale a 'lei do ex', já que vai enfrentar o Cruzeiro, clube pelo qual já atuou.

“Espero que sim (funcione a Lei do ex). Espero estar retornando às redes contra um ex-clube, onde eu tive passagem e espero ajudar o Vitória a sair com a vitória também”, disse.

Questionado sobre a chegada de um novo treinador ao Vitória, Neilton foi enfático e destacou que este quesito tem que ser resolvido pela diretoria.

“A gente vem mantendo o trabalho no dia-a-dia. O João (Burse) está ajudando a nossa equipe da melhor maneira possível, vem passando as novas ideias e estamos procurando adaptar rapidamente para o jogo contra o Cruzeiro. Com relação ao treinador, vamos deixar a diretoria resolver com paciência. Se for pra trazer, que traga o que for realmente ajudar a nossa equipe a sair dessa situação”, completou o xodó rubro-negro.

Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 5, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos conquistados, o Leão ocupa a 14ª posição da competição, enquanto que a equipe mineira está na 8ª colocação, com 24 pontos.

