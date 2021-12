Neilton projeta volta por cima no Vitória sob comando de Carpegiani

O meia atacante Neilton rasgou elogios ao novo técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, em entrevista coletiva realizada na Toca do Leão, nesta quinta-feira, 16. No bate-papo com os jornalistas, o jogador aproveitou para destacar o pedido do experiente treinador para que atue mais próximo do gol adversário.

“Sim, acho que tenho que jogar mais próximo do gol, ele mesmo cobra bastante isso de mim, de jogar mais próximo do gol. O que vinha fazendo, desde a chegada de Mancini, há pouco mais de um ano, a mesma função. Agora deve mudar um pouco. Espero me adaptar mais rápido. Se tiver que me usar na mesma função será ótimo. Independentemente da função que ele me colocar, espero em adaptar rápido da maneira dele de jogar, para nossa força coletiva dar certo”, disse.

Questionado sobre a postura que o time já deve ter na estreia do comandante, Neilton garantiu que o Leão terá uma nova cara a partir de domingo. “Acho que nossa equipe está preparada para esse jogo. Espero que seja um resultado positivo. Estamos nos cobrando muito pelos resultados fora de casa, não só a derrota, mas como foram as derrotas. Por 4 a 0, 4 a 1. Isso incomoda muito. A gente se sente um pouco envergonhado. Agora é a hora de dar a volta por cima, conquistar algo novo. Para ver se dá certo dessa vez, para a gente crescer no campeonato. Já chega. Já foi nosso limite com essas derrotas. Espero que agora, nesse jogo, que nesse segundo turno, o Vitória possa ser um Vitória diferente”, completou o jovem atleta.

Vitória e Palmeiras duelam no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, o Leão está na 16ª posição da competição nacional, enquanto que a equipe paulista ocupa a 6ª colocação com 30 pontos.

