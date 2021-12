Neilton, Luan e Fillipe Souto são vetados para jogo contra o Inter

Três jogadores do Vitória estão fora da partida desta quarta-feira, 11, contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Os atacantes Neilton e Luan e o volante Fillipe Souto foram vetados pelo departamento médico e não embarcaram com o restante do elenco.

Os atletas passaram por avaliação na segunda, 9, e aguardam pelo resultado final dos exames para saber se estarão em campo contra o Flamengo, na estreia do time no Brasileirão, próximo sábado, 14, no Barradão.

Conforme o médico do clube, Wilson Vasconcelos, Neilton foi diagnosticado com lesão na posterior da coxa esquerda, Luan, com edema pós-traumático acentuado na coxa esquerda, e Soutto, uma lesão no joelho direito.

Por outro lado, o técnico Vagner Mancini poderá contar com os zagueiros Kanu, Ramon, o atacante Denílson e os meias Rhayner e Yago, que retornam ao time após punição pelo Baianão.

adblock ativo