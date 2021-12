Neilton faz de 2018 seu ano com mais gols marcados na carreira

Menos de dois meses e meio se passaram desde a estreia do Vitória em 2018. Para ser mais preciso, são 69 dias de futebol na atual temporada. Parece pouco, mas foi tempo suficiente para Neilton confirmar a ótima fase e anotar os melhores números de sua carreira como profissional.

O camisa 10 fez 13 gols nas 18 vezes em que foi a campo. Até então, sua melhor marca era de 12 bolas na rede, em 2016, quando se destacou pelo Botafogo.

Naquele ano, o ‘Menino Nei’, como é carinhosamente chamado pelos torcedores rubro-negros, entrou em campo 54 vezes.

No fim de semana, ele voltou a mostrar seu poder de decisão e marcou dois gols no triunfo por 3 a 2 contra o Bahia de Feira. O resultado não só colocou o Leão na final do Campeonato Baiano, como garantiu que o time enfrente o rival com a vantagem da igualdade no placar agregado.

Outra consequência da fase goleadora é a briga pelas artilharias. Hoje, além de ser o jogador com mais gols entre aqueles que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Neilton é artilheiro do Campeonato Baiano, da Copa do Brasil, e vice-artilheiro da Copa do Nordeste.

A movimentação pelo campo ajuda a explicar a fase artilheira. É possível dizer que Vagner Mancini escala o Vitória em um 4-4-1-1. Nesse esquema, Neilton joga entre o centroavante e os meias, com liberdade tanto para buscar o jogo, como para chegar na área.

É dentro da área, inclusive, que Nei mais incomoda os adversários. Nesse espaço do campo ele marcou 11 dos seus 13 gols na temporada. Três deles em cobranças de pênalti.

Também foi na atual temporada que ele anotou seu primeiro ‘hat-trick’ da carreira – expressão usada para caracterizar o feito de um jogador que marcou três gols em um mesmo jogo. A vítima foi o Bragantino, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

As boas atuações não foram recompensadas apenas com gols. O camisa 10 também é o líder de assistências do Vitória em 2018. Já são seis passes para gol, três deles em cobranças de escanteio.

Reforço no ataque

O Vitória está próximo de acertar com Wallyson, que atualmente defende o ABC. No fim de semana, o atacante falou sobre a negociação e deu como encaminhada a saída do clube que o revelou.

“Estou deixando nas mãos dos meus empresários, que estão conversando com o ABC faz tempo. O ABC falou também que, se acontecesse (a proposta), não ia segurar. Então, é isso”, explicou o atacante.

A negociação do Rubro-Negro é feita com o Deportivo Maldonado, do Uruguai, clube ao qual o jogador é ligado.

Aos 29 anos, ele retornou para o ABC no início desta temporada, por empréstimo, mas já deve deixar o clube.

A despedida de Wallyson no ABC deve ser amanhã, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Além do rival Bahia, clube que o atacante defendeu em 2013, ele acumula passagens por Atlético-PR, Cruzeiro, São Paulo e Botafogo.

Em 2018, são 15 jogos e oito gols marcados, um deles no triunfo da equipe potiguar sobre o Vitória pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

