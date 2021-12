Neilton é regularizado e deve estrear neste sábado

Anunciado oficialmente na semana passada, o atacante Neilton teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 2, e deve estrear com a camisa do Vitória no próximo jogo.

O atacante, que será o camisa 10 do Leão na temporada, foi relacionado e embarcou com o restante da delagação na tarde desta sexta, para o Rio de Janeiro, onde o rubro-negro encara o Fluminense, no sábado, às 18h, no Maracanã, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade pode ser fundamental para acabar com a seca de gols e conquistar o primeiro triunfo do clube na competição. O Vitópria está na 17ª colocação, posição que abre a zona de rebaixamento.

Para a partida, Neilton briga por posição com Gabriel Xavier no ataque. Com isso, David vai ficar no banco de reservas. Outra novidade será a estreia de Thallyson na lateral esquerda. Geferson fica no banco. Willian Farias, no entanto, está vetado.

O principal jogador do Vitória sofreu um desconforto na coxa. Patric, lateral-direito de origem e que também atua como armador pelo lado direito, vai jogar no meio-campo.

O técnico Petkovic também contará com os retornos do zagueiro Kanu, do lateral Patric e do meia Gabriel Xavier, que estavam no departamento médico.

Em contrapartida, o treinador não poderá contar com o capitão Willian Farias, que sentiu um desconforto na coxa e foi desfalques dos treinos durante a semana. O meia Pisculichi, com problemas físicos, foi outro vetado.

O provável time que vai a campo no Maracanã é: Fernando Miguel, Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Thallyson; Uillian Correia, Patric e Cleiton Xavier; Paulinho, Neilton e Kieza.

Novo reforço

Nesta sexta, o diretor de futebol e técnico interino Petkovic apresentou o novo volante do Leão: Fillipe Soutto, 26 anos. O atleta se disse um “bom organizador de jogo”.

