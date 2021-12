Neilton é o jogador mais decisivo do ano entre times da Série A

Em meio a uma temporada marcada por contratações fracassadas, talvez Neilton tenha sido o grande acerto da diretoria do Vitória em 2017. Praticamente dez meses após desembarcar em Salvador, o atacante é o principal nome do time em 2018.

As boas atuações do camisa 10 podem ser comprovadas por alguns números. Já são 17 participações para gol nas 16 partidas que fez na temporada. Seis em forma de assistência e outras 11 em bolas na rede.

A título de comparação, o atacante está a apenas um gol de igualar sua temporada mais artilheira, em 2016, quando marcou 12 vezes pelo Botafogo. Naquele ano, Neilton entrou em campo 54 vezes.

Na última quinta-feira, o camisa 10 deu outra prova de sua importância para o Rubro-Negro ao garantir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Em noite inspirada, anotou todos os três gols do triunfo diante do Bragantino.

Foi o primeiro hat-trick na carreira do jogador. Quem ficou feliz da vida com a atuação foi Vagner Mancini. O treinador ressaltou a importância de Neilton para equipe.

“A gente fica feliz em ver a evolução do atleta. Aqui no Vitória ele tem sido decisivo nos momentos importantes”, elogiou o comandante.

Os gols marcados contra o Bragantino colocaram Neilton como artilheiro da Copa do Brasil. O atacante é ainda vice-artilheiro do Baianão, com cinco gols, um a menos que Salatiel, da Juazeirense.

Situação parecida com a que vive na Copa do Nordeste, torneio no qual balançou a rede três vezes e também tem o status de vice-artilheiro, com um tento a menos que o líder do quesito, Matheus, ex-ABC.

As 11 bolas na rede deixam o jogador também na briga pela artilharia do Brasil. Apenas Gustavo, do Fortaleza, com 12, tem mais gols.

Se considerarmos somente jogadores de clubes que vão disputar a Série A, aí não tem para ninguém. Neilton é o artilheiro entre as equipes da elite. Para ele, o desempenho individual é reflexo da vontade de ajudar o coletivo. “Estou sempre procurando ajudar a equipe da melhor maneira possível, com gols, assistências ou ajudando na marcação”, avaliou o atacante.

O grande desafio de Neilton é manter o ritmo nos próximos meses, quando passar a enfrentar equipes mais competitivas. Até aqui, o atacante marcou apenas contra clubes da Série C, D ou que sequer vão disputar alguma divisão em 2018.

Fatal na área

O esquema montado por Mancini dá liberdade para Neilton circular pelo campo, sem guardar posição. Mas há uma região em que o camisa dez tem sido fatal: dentro da área.

Dentro da área, Ney deu duas de suas seis assistências. Outras três surgiram de escanteios.

Aqui, uma curiosidade: todas as cobranças foram do lado direito. Assim, a batida é feita aberta, com a bola se afastando do gol. Nos três casos, foi o zagueiro Kanu que balançou a rede.

