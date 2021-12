Neilton desfalca Vitória por 10 dias; Luan e Soutto continuam vetados

Diagnosticado com um lesão grau 1 na coxa esquerda, o artilheiro do Vitória, Neilton, foi vetado pelo departamento médico e desfalcará o elenco por aproximadamente 10 dias. Ele não poderá atuar no jogo contra o Flamengo, neste sábado, 14, no Barradão.

Além dele, o técnico Vagner Mancini, também não poderá contar com o atacante Luan e o volante Fillipe Soutto, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Em trâmite de avaliação média, ainda não há previsão de quando os jogadores poderão voltar a jogar. A última partida disputa pelo trio, foi no último domingo, 8, na final do Baianão, quando os atletas se contudiram.

Sendo assim, o Vitória encontra-se com desfalque de três atacantes, já que André Lima sofreu uma lesão no pé durante o jogo contra o Bragantino, no dia 15 de março, pela Copa do Brasil, e ficará afastado do elenco por 90 dias.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo