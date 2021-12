A semana que começou nebulosa na Toca do Leão terminou com outro clima. Se durante os últimos dias o noticiário rubro-negro envolveu demissão de dirigente, nova falha do - agora - ex-goleiro titular, atleta que se recusou a viajar para jogo, derrota para time da Série C no Nordestão e até discussão do técnico com torcedor que viralizou nas redes sociais, neste domingo, 20, o dia foi de comemoração para o torcedor rubro-negro.

Em jogo disputado sob intenso sol no Barradão, o Vitória bateu o Ceará por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e afastou, momentaneamente, o clima de crise vivido pela equipe baiana.

Wallyson, no primeiro tempo, e Neilton, destaque do jogo, no segundo tempo, marcaram os gols do Leão na partida. Wescley, na segunda etapa, fez o único gol cearense no confronto.

Lucas Cunha e Gabriel Conceição Neilton decide e Vitória deixa a zona de rebaixamento

Com o resultado, o Vitória chega aos sete pontos e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Ceará permanece no Z-4, com apenas três pontos.

Agora, o Leão volta suas forças para a decisão na quinta, às 19h, no Barradão, contra o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste. Ao Vitória, só um triunfo por quatro gols de diferença interessa. Caso vença por 3 a 0, o jogo vai para os pênaltis.

Já pelo Brasileirão, a próxima partida será contra o Botafogo, no domingo, às 16h, no Engenhão. Para o jogo, a equipe não poderá contar com o zagueiro Kanu, que levou o terceiro amarelo contra o Ceará.

Caíque fora

Como previsto, o goleiro Caíque foi sacado do time, não ficando nem entre os suplentes. “O Caíque oscilou muito, teve uma fase não muito boa. Vamos fazer a estreia do Elias. Espero que ele se dê bem”, declarou Mancini antes do jogo.

O Vitória começou melhor a partida. A superioridade resultou no gol, aos 20 minutos. Neilton roubou a bola no meio e tabelou com André Lima. Na sequência, o camisa 10 deu um belo passe e achou Wallyson em boa posição. O jogador, com categoria, chutou na saída do goleiro Éverson, e abriu o placar.

Aos 24 minutos, o goleiro Elias foi testado pela primeira vez. Elton chutou forte de fora da área e o novo contratado do Leão espalmou bem para escanteio, apresentando suas habilidades ao torcedor rubro-negro.

A segunda etapa começou com o Ceará buscando mais o gol de empate do que o Vitória tentando ampliar o placar. Logo aos cinco minutos, o Ceará chegou com muito perigo, na sua melhor chance até então. Após cruzamento, Elton dominou na área e tocou para Hyuri, que havia acabado de entrar, mas o atacante chutou por cima do gol.

Pior na partida nesse momento, a torcida do Vitória acabou pegando no pé de Rhayner. Quando o jogador foi substituído, aos 24 minutos, acabou vaiado na saída de campo. Ironicamente, Rhayner pediu para a torcida vaiar ainda mais.

O momento ruim do Vitória chegou ao ápice aos 29 minutos, quando sofreu o gol de empate do Ceará, com Wescley. Após cruzamento na área, o zagueiro Kanu tirou de cabeça para o meio. A bola sobrou para o meia da equipe cearense, que chutou da entrada da área no canto de Elias, empatando o jogo.

Quando a partida parecia mais favorável ao Ceará, o Vitória conseguiu um pênalti, aos 38 minutos, que colocou a equipe novamente na frente. O atacante Lucas Fernandes, que entrou no segundo tempo, saiu de frente com o goleiro Éverson. O arqueiro cearense saiu mal em um carrinho e derrubou Lucas.

Coube ao artilheiro do time, Neilton, fazer a cobrança. E o atacante, com categoria, bateu no canto oposto do goleiro Éverson, recolocando o Vitória na frente do placar.

E o Leão ainda teve uma oportunidade de ampliar, aos 45 minutos, com Wallyson. O atacante ficou sozinho na área, mas chutou em cima do goleiro.

Devido ao tempo técnico, a partida foi até os 51 minutos. E, nos acréscimos, o Ceará teve uma chance de empatar. Após confusão na área, a bola sobrou para Elton, que chutou por cima, garantindo o triunfo do Vitória.

FICHA TÉCNICA: VITÓRIA 2 X 1 CEARÁ

VITÓRIA - Elias; Lucas (Guilherme Costa), Kanu, Walisson Maia e Jeferson; José Welison, Willian Farias, Rhayner (Rodrigo Andrade) e Wallyson; Neilton e André Lima (Lucas Fernandes). Técnico: Vagner Mancini.

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier (Pio), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Juninho, Richardson (Hyuri), Ricardinho e Wescley; Eder Luis (Felipe Azevedo) e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Wallyson, aos 20 minutos do primeiro tempo. Wescley, aos 30, e Neilton, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Jeferson e André Lima (Vitória).

RENDA - R$ 101.984,00.

PÚBLICO - 8.371 pagantes (8.904 total).

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).

