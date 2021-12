Neilton assume o posto de principal referência no ataque do Leão

Não há dúvidas de que Neilton é o principal destaque do Vitória nesse, ainda curto, início de temporada. O questionamento que fica é sobre quem serão, a partir de agora, os parceiros de ataque do camisa dez do Leão.

Com as saídas de Kieza e Tréllez, os postos ficaram vagos. Antes das negociações, o trio foi titular nas três partidas iniciais da equipe em 2018.

Neilton é o artilheiro do time com duas bolas na rede no ano e também contribuiu com uma assistência para gol. Agora, aos 23 anos, além da camisa dez, ele também vai carregar o peso de ser a principal referência no ataque rubro-negro.

Alguns candidatos a parceiros de ataque já estão no Barradão. O destaque, pelo menos até aqui, vai para Denilson, autor do primeiro gol no triunfo por 2 a 1 contra o Atlântico, pela 3ª rodada do Baianão.

Além do ‘Pernalonga’, Flávio, que disputou a Copa São Paulo pelo time sub-20, e Rhayner também são opções para o setor ofensivo. Há ainda os remanescentes de 2017: Junior e André Lima, que renovou contrato até dezembro. O camisa 99 foi artilheiro do time no ano passado com 15 gols.

Nesta segunda, 29, em entrevista ao GloboEsporte, Ricardo David, presidente do Vitória, comentou sobre as perdas no ataque e garantiu que vai buscar peças de reposição para o time.

"Nós tivemos a perda de três (atletas). Perdemos nosso ataque. David, Kieza e Tréllez. É óbvio que nós temos que repor à altura desses atletas", afirmou o presidente do Leão.

Uma dessas peças já está em Salvador. É o atacante Jonatas Belusso, que marcou 11 gols e foi destaque do Londrina na Série B de 2017. O nome do atacante já havia sido confirmado por Erasmo Damiani, diretor de futebol do Vitória.

Despedidas

Como Kieza vinha em baixa e estava pouco prestigiado pelo torcedor, a saída mais sentida certamente será a de Tréllez. Ontem, o colombiano usou o Instagram para se despedir.

"De coração, espero que não seja um adeus, pois sempre busquei dar o melhor de mim para o clube, dentro e fora de campo, sempre fiz o que pude para honrar a chance que me foi dada. Mas hoje preciso viver novas experiências e agarrar a oportunidade que Deus colocou em meu caminho!", escreveu o atacante.

Além deles, o Leão já havia perdido David, que assinou com o Cruzeiro. O negócio aconteceu no final de 2017 e o pagamento foi confirmado pelo Vitória na última semana.

Rafaelson, que assim como David veio das divisões de base do Leão, vai ser emprestado ao Vegalta Sendai, do Japão. Apesar do Rubro-Negro ainda não ter confirmado a saída, o negócio foi revelado pelo empresário do jogador e ele já não foi relacionado para a partida do último domingo, diante do Atlântico.

Zagueiro

Além de prometer reforços para o ataque, Ricardo David também confirmou a chegada do zagueiro Walisson Maia. O defensor desembarca hoje em Salvador e vai passar por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo por uma temporada com o Leão.

“Chega amanhã (terça) e passa pelo exame médico. Passada essa fase, o Vitória se manifesta”, explicou o presidente do clube.

