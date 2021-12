Negócio cancelado: Vitória desiste de contratar Edmilson

Durou pouco a especulação em torno da contratação do atacante Edmilson pelo Vitória: nesta quarta-feira, 20, um dia depois de a negociação ter sido divulgada pela imprensa, o rubro-negro voltou atrás e anunciou que encerrou as conversas com o jogador.

Porta-voz da notícia, o diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz, revelou em entrevista coletiva que o time baiano desistiu porque a transação teria um preço muito alto e porque Edmilson não estaria numa boa fase.

"Vazou a informação sobre o Edmilson, mas nós chegamos à conclusão de que não deveríamos dar sequência à negociação. O valor era muito alto, e a necessidade de um atleta com mais ritmo de jogo nos motivou a abortar o acordo", disse Raimundo Queiroz.

O dirigente rubro-negro revelou ainda que as negociações estavam avançadas, mas que alguns detalhes teriam pesado na decisão em contrário. Queiroz afirmou ainda que, em caso de erro, a comissão técnica do Leão não teria condições de deixar o atacante no nível dos demais atletas.

"A negociação vinha muito bem. Mas, por conta de alguns detalhes, como gols marcados recentemente e tempo sem jogar, nós desistimos. Espero que ele tenha sorte. Temos bastante atacantes no nosso elenco. Se errássemos, seria mais um para preparar e o momento não é para isso", finalizou.

Histórico de Edmilson - Nascido a 15 de setembro de 1982, em Salvador, Edmilson dos Santos Silva foi revelado pelo Palmeiras. Em 2004, se transferiu para o futebol japonês e já soma pouco mais de oito anos no futebol do exterior.

Em 2012, o jogador chegou ao Al-Gharafa e, em dez partidas, fez quatro gols. Em seguida, pelo Tokyo, do Japão, clube para o qual teria sido negociado por empréstimo, também disputou dez jogos e marcou outros dois tentos. Edmilson havia passado também pelo Albirex Niigata e pelo Urawa Reds, ambos do Japão.

