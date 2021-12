Negociado com o Athletico, Léo Gomes é liberado de atividades do Vitória

Autor do gol que abriu o placar na partida que confirmou a permanência do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Léo Gomes foi liberado da reapresentação do clube nesta segunda-feira, 25.

O jovem de 22 anos já está negociado com o Athletico-PR e como está suspenso da próxima partida do Leão, no sábado, 30, contra o Coritiba, pela última rodada da Série B, ele não veste mais a camisa do Rubro-Negro baiano.

Léo Gomes foi vendido ao Athlético em junho deste ano, mas permaneceu por empréstimo no clube baiano até o fim da Série B. A negociação envolveu as chegadas, por empréstimo, do zagueiro Zé Ivaldo e do meia Felipe Gedoz. O Vitória mantém parte dos direitos econômicos do volante.

O volante que fez 41 jogos pela equipe principal do Vitória e marcou apenas um gol, já viajou para Fortaleza, sua cidade natal, e se apresenta no início do ano ao Athletico.

adblock ativo