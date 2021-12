Negociação esfria e Neto Baiano deve ir para o Goiás

Enquanto o Vitória anda em passos lentos para garantir o retorno de Neto Baiano nesta temporada, o Goiás resolveu entrar na briga e deve levar o centroavante para o Serra Dourada. Segundo Guga, empresário do atleta, a conversa com o Leão esfriou e o esmeraldino apresentou a melhor proposta para assegurar o camisa 9, atualmente está no futebol japonês.

"Neto Baiano está mais próximo do Goiás. Eles fizeram uma proposta mais tentadora e têm mostrado mais interesse na contratação do jogador. O Vitória e o Sport também se manifestaram, mas o Goiás, no momento, está mais próximo de fechar com a gente", disse Guga. Segundo a diretoria do Leão, Neto está pedindo o dobro do salário que recebia em 2012.

Na reapresentação desta quinta-feira, 3, o Leão pode anunciar seu segundo reforço. O zagueiro Gustavo, que disputou o Campeonato Brasileiro pela Portuguesa, já demonstrava interesse em defender o rubro-negro e está praticamente fechado com o Vitória, restando apenas assinar contrato.

adblock ativo