Negociação entre Vitória e São Paulo esfria e Lucão não vem

O São Paulo jogou água no chope do departamento de futebol do Vitória: as negociações com o zagueiro Lucão, que vinham adiantadas, emperraram por conta das exigências do Tricolor Paulista.

De acordo com o diretor de futebol do Leão, Sinval Vieira, o São Paulo até aceitou liberar o atleta, mas só até o final do Campeonato Estadual. Para o dirigente, algo inaceitável.

“Eu não vou engordar o jogador e depois do Estadual eles pedirem ele de volta. Isso não me interessa. Estou fazendo um elenco para o ano, não apenas um estadual, para um torneio regional. Eu disse para o Lucão que, hoje, está descartado. Se não conseguir o contrato até o final do ano não me interessa”, explicou.

As negociações interferem, também, na saída de Cárdenas, meia que não está nos planos do Vitória. Inicialmente, o jogador iria para o time paulista como uma troca para a vinda de Lucão.

“O São Paulo tinha uma conversa sobre uma permuta, um empréstimo. O Coritiba continua querendo saber, mas como tinha essa tratativa com o São Paulo, deu uma parada. Vamos ver se volta”, disse.

Plantão médico

O torcedor que sonhava com a escalação de Dátolo como titular para o jogo contra o Bragantino, na quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, teve uma decepção: o meia sofreu um entorse no tornozelo direito contra o Bahia de Feira, no domingo, e será poupado.

De acordo com a assessoria do Vitória, o jogador sente dores e tem um edema no local. Mas a expectativa do departamento médico é de que o argentino possa jogar no sábado contra o América-RN, pela Copa do Nordeste.

Mas o departamento médico trouxe outras notícias boas: Gabriel Xavier já foi liberado para jogar e Norberto já está fazendo a transição.

Bryhan sofreu um trauma no pé esquerdo e já começou o tratamento. Apenas Pisculichi, que pode ficar 90 dias fora de campo, ainda não tem previsão de retorno.

