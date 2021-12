Necessitado de triunfo, Vitória recebe o Salgueiro

Só um triunfo interessa ao Vitória no duelo da noite desta quarta-feira, 22, contra o Salgueiro, para que o time baiano possa avançar à terceira fase da Copa do Brasil.

Isso porque, na semana passada, no jogo de ida, o rubro-negro não passou de um 0 a 0 contra o time pernambucano. Se os dois times voltarem a empatar sem gols, a decisão será nos pênaltis. A Carranca joga por qualquer empate com gols para se classificar.

O duelo contra o time pernambucano marcará o segundo jogo do Vitória como mandante na Arena Fonte Nova. O Leão acertou com o consórcio que administra a Arena um total de cinco jogos no novo estádio. O terceiro será no sábado, 25, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

O vencedor do duelo entre Vitória e Salgueiro pegará o Criciúma. O Tigre se classificou após ter empatado o jogo de ida contra o São Bernardo em 1 a 1, no interior de São Paulo, e ter vencido o jogo da volta por 3 a 1, em Santa Catarina.

Além de Vitória x Salgueiro, a quarta-feira de Copa do Brasil terá ainda os duelos Botafogo x CRB, Figueirense x Arapongas, Cruzeiro x Resende e Santos x Joinville.

Vitória - Durante o treino desta terça-feira, 21, o Vitória perdeu de última hora o volante Michel. Com dores na coxa esquerda, o jogador acabou vetado pelos médicos do clube e não participará do jogo de volta contra o time pernambucano.

Michel seria o escolhido de Caio Júnior para ficar com a faixa de capitão pelo segundo jogo consecutivo, uma vez que o goleiro Deola, tradicional líder do elenco, está afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas.

Com o desfalque inesperado, o treinador do Leão deverá lançar mão de Neto Coruja como substituto. Por outro lado, Caio Júnior recebeu a confirmação de que o zagueiro Gabriel Paulista, antes uma dúvida para a partida, poderá participar do certame.

O comandante do Leão continua sem poder contar também com o goleiro Deola, que deverá ficar afastado por pelo menos quatro semanas, e com o volante Luís Alberto, cuja previsão de retorno é de duas semanas.

Salgueiro - O técnico Marcelo Chamusca não tem desfalques para a partida a ser disputada na Arena Fonte Nova.

Deste modo, o treinador da Carranca deverá mandar a campo o mesmo time que havia iniciado o jogo de ida, no Estádio Cornélio de Barros.

Na primeira fase, o Salgueiro eliminou o Boa Esporte. No primeiro jogo, venceu o time mineiro por 2 a 0, no Cornélio de Barros. Na volta, em Minas Gerais, empatou em 2 a 2.

adblock ativo