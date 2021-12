NBB: Vitória viaja para segundo duelo contra o Mogi

Depois de perder por 74 a 72, no primeiro embate contra o Mogi pelas oitavas de final da Liga Nacional de Basquete, o Universo/Vitória já está em São Paulo para a segunda partida que será realizada na cidade de Mogi das Cruzes, às 19h, nesta quinta-feira, 7. Os times se enfrentarão em mais quatro partidas. [confira abaixo]

Para o duelo, que acontece no Ginásio Professor Hugo Ramos, o técnico da equipe rubro-negra Régis Marrelli não poderá contar com Edu Mariano. O ala fraturou duas vértebras da coluna lombar após choque com um atleta do Mogi e está fora do restante da temporada.

Sem Edu, o Universo/Vitória deve iniciar o jogo com o seguinte quinteto: Kojo Mensah (armador), Jason Smith (ala-armador), Alvaro Calvo (ala-pivô), Feliz (pivô) e Renan (pivô).

