NBB: Vitória faz o último jogo do ano nesta terça

Depois de dois triunfos seguidos sobre as equipes do Franca e Caxias do Sul, o Vitória faz sua última partida de 2015 no NBB, nesta terça-feira, 22, contra o Pinheiros, em partida válida pela 13ª rodada.

O jogo será realizado às 20h (horário da Bahia), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. A entrada continua sendo 1Kg de alimento não-perecível que pode ser trocado por um ticket, nas bilheterias do complexo esportivo.

Após sofrer de uma indisposição estomacal e lesão na vértebra, o armador Kojo Mensah foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Régis Marrelli. No duelo desta terça, o rubro-negro enfrenta um adversário direto por uma vaga na próxima fase, já que o Pinheiros tem um triunfo a mais na competição.

