Náutico confirma vinda de Rogério para o Vitória

Ainda nesta sexta-feira, 19, o Vitória pode confirmar a vinda do meia-atacante Rogério. O atleta do Náutico virá por empréstimo até o final de 2015, como confirma o diretor de futebol do Timbu, Paulo Henrique Guerra.

"O Vitória nos procurou e está tudo bem encaminhado. Creio que a qualquer momento o jogador poderá ser apresentado aí, pois já está tudo certo entre Náutico, Vitória e empresário do atleta. Creio que só está faltando detalhes entre Rogério e o clube baiano", revelou Guerra.

O diretor do Náutico também disse que o jogador negociava com um clube europeu, mas a transação não deu certo, deixando o caminho livre para o Rubro-Negro.

Este ano, o Alvirrubro emprestou o atleta para o Botafogo, que tinha prioridade na compra do jogador, mas preferiu não renovar o vínculo. Apesar de ter contrato até 2016 com o Náutico, o clube alegou falta de condição para bancar o alto salário do atleta, que gira em torno dos R$ 80 mil.

"Uma das condições foi o Vitória arcar com todo o salário dele", completou Paulo Henrique Guerra. José Rogério Oliveira Melo tem 23 anos e a diretoria do Vitória não confirmou o acerto, apesar de admitir a negociação. "Ainda tem muitos detalhes sobre a vinda de Rogério. Prefiro falar sobre Rogério quando puder anunciar oficialmente", afirmou o diretor do Vitória, Anderson Barros.

No Botafogo, o atacante não fez uma boa temporada. Em 20 partidas no clube carioca, marcou dois gols. Um deles contra o Vitória.

